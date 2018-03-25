Согласно отчетным данным концерн Volkswagen в феврале в мире реализовал 737 700 автомобилей, а этот показатель превышает прошлогодний на 7,2%. По итогам первых двух месяцев года объёмы продаж концерна составили 1 636 300 автомобилей.
Продажи концерна Volkswagen в феврале в мире выросли на 7.2%
25.03.2018 13:22
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Под брендом Volkswagen в прошлом месяце было продано 407 100 автомобилей, что на 5.7% больше. Дилеры марки Audi реализовали 130 900 автомобилей, а это на 4,6% больше.
У Skoda объёмы продаж составили 39 900 авто, что на 14,3% лучше.
Марка SEAT продала 39 900 ед. (+26%), Porsche — 17 700 ед. (+9,8%), Volkswagen LCV — 31 600 ед. (-5,3%), MAN — 9700 ед. (+19,2%) и Scania — 6300 ед. (+13%).
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