Выручка с продажи автомобилей LADA в феврале составила 10,8 млрд рублей

«АВТОВАЗ» за прошлый месяц продал автомобилей LADA на сумму 10,8 млрд рублей, а за первые два месяца выручка компании составила 21,7 млрд рублей.

По данным «Автостат Инфо», самую большую выручку в феврале российской компании принесла модель LADA Vesta. С 6 129 проданных штук Vesta «АВТОВАЗ» получил выручки почти 4 млрд рублей.

Второе место по выручке досталось LADA Granta – 2,12 млрд рублей. Стоит отметить что Granta является самой доступной моделью компании и на ней в январе остановило свой выбор 10 376 россиян.

Замыкает тройку LADA Largus. Продажи этой модели составили 2 700 ед. (1,7 млрд рублей). Кроссовер LADA Xray автогиганту принес выручки 1,1 млрд рублей, а легендарный внедорожник LADA 4х4 добавил в кассу 712,8 млн рублей.

С начала года в РФ было продано 38 880 автомобилей LADA, а это на 25% больше чем за аналогичный период прошлого года.