Российскому рынку LCV в Европе удалось обогнать Нидерланды и Бельгию. Как сообщают аналитики из Автостат, российский рынок LCV в феврале поднялся на 6-е место в Европе.

В нашей стране было продано 7 770 новых LCV, что на 9,3% больше, чем в феврале 2017 года. Первое место в Европе остается за Франция, где было продано 35 714 коммерческих автомобилей, что на 3.5 % больше.

На втором месте располагается Германия с показателем 19 937 реализованных авто, что на 8.8% превышает прошлогодний результат.

Третья строчка в феврале оказалась за Испанией, в которой реализовали 17 259 коммерческих машин, что на 18,1% больше.

Италия стала четвертой по продажам новых LCV с результатом 14 550 авто, что на шесть процентов больше. Всего же в феврале в Европе было продано 149 028 коммерческих авто, а это оказалось на 5,6% больше.