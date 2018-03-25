В Москве аналитики насчитали свыше 4 млн легковых машин

На конец 2017 года столичный автопарк насчитывал свыше 4 млн легковых автомобилей, причем среди них только 967 802 ед. приходится на отечественные марки и 3,063 млн ед. на автомобили импортного происхождения.

Несмотря на то что в Москве доля иномарок составляет 76%, самой популярной маркой считается lada.

Аналитики «Автостат Инфо» насчитали 605 224 ед. машин lada. Второй по популярности маркой считается Nissan – 237 950 ед. На третьем и четвертом месте закрепились KIA и Toyota с результатом 227 126 и 218 954 автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen – 207 657 ед. Самыми распространенными моделями в Москве являются Ford Focus, Hyundai Solaris и LADA 2106.