Презентация автомобиля проходила в конце прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Недавно на американском рынке были названы цены на новый пятиместный внедорожник Lexus LX 570.

На рынке США автомобиль предлагают по цене от 85 280 долларов или 4,9 миллиона рублей. Для покупки предлагают в шести вариантах окраса кузова, среди которых Eminent White Pearl, Satin Cashmere Metallic beige, Atomic Silver, Nebula Gray Pearl, Black Onyx и Nightfall Mica blue.

Модель лишили третьего ряда сидений, но при этом в компании рассказали, что новая модификация большого внедорожника, будет востребована у тех автомобилистов, которым часто приходится перевозить габаритный груз.

В то время как у семиместного Lexus LX 570 объём багажного отделения составляет 1265 литров, у пятиместной модификации будет уже 1 430 литров. Для американского рынка модель предложат с одним 5,7-литровым мотором, мощность которого составляет 383 л.с. при 545 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет доступна восьмискоростная автоматическая коробка. В списке оснащенности пятиместного автомобиля присутствует светодиодная оптика, навигация, адаптивный круиз-контроль и другое.