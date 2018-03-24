23 марта на трассе «Ульяновск-Димитровград-Самара» в Мелекесском районе иномарка протаранила ВАЗ.
Иномарка на встречке в Мелекесском районе протаранила ВАЗ
24.03.2018 23:35
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Дорожно-транспортный инцидент с участием иномарки и отечественного автомобиля был зафиксирован в Ульяновской области 23 марта.
По данным Госавтоинспекции, на трассе «Ульяновск-Димитровград-Самара» в Мелекесском районе 36-летний водитель за рулём автомобиля «Пежо-301» не справился с управлением и ушел в занос.
Автомобиль выехал на встречку и врезался в ВАЗ-211340.
34-летний мужчина за рулем ВАЗа госпитализирован. Водитель автомобиля «Пежо-301» получил легкие травмы и был отпущен на амбулаторное лечение.
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