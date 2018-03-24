В Нижневартовском районе Югры произошло страшное ДТП — КАМАЗ протаранил «Ниву».
Страшное ДТП в Югре — КАМАЗ протаранил «Ниву», погиб водитель
24.03.2018 23:21
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Крупная автокатастрофа произошла сегодня в Нижневартовском районе Югры, на 21 километре автодороги «Самотлорское месторождение».
Там не поделили дорогу автомобили «Камаз» и «Нива».
В результате жесткого столкновения водитель «Нивы» погиб на месте происшествия, пассажир получил травмы.
Полиция выяснят подрбности и причины аварии.
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