Страшное ДТП в Югре — КАМАЗ протаранил «Ниву», погиб водитель

В Нижневартовском районе Югры произошло страшное ДТП — КАМАЗ протаранил «Ниву».

Крупная автокатастрофа произошла сегодня в Нижневартовском районе Югры, на 21 километре автодороги «Самотлорское месторождение».

Там не поделили дорогу автомобили «Камаз» и «Нива».

В результате жесткого столкновения водитель «Нивы» погиб на месте происшествия, пассажир получил травмы.

Полиция выяснят подрбности и причины аварии.