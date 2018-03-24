Электромобили станут дешевле автомобилей с ДВС к 2025 году

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое приводит ориентировочные цены на аккумуляторы.

Так, в агентстве отмечают, что для достижения популяризации электромобилей необходимо максимально удешевлять стоимость их батарей, ведь сейчас их высокая цена объясняется именно стоимостью литий-ионных аккумуляторов.

Предполагается, что уже к 2024 году цены на электрокары и машины с ДВС сравняются, а к 2025 году электромобили станут дешевле.

Если сейчас стоимость аккумуляторных батарей составляет 208 долларов или 12 000 рублей за 1 кВт*ч. К 2030 году прогнозируют существенное снижение цены за счет увеличения объёмов производства. В итоге цена должна составить 70 долларов или 4 000 рублей за 1 кВт*ч.