Компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном

Автомобили марки Porsche относятся не просто к премиальным автомобилям, но также ещё и к спортивным. Для демонстрации возможностей, а также для определения самого быстрого Porsche марка организовала скоростные заезды.

На официальном YouTube-канале марки показали ТОП-5 самых быстрых моделей. В заезде участвовали только новые автомобили и среди них самым старым оказался Carrera GT, который выпускался до 2006 года.

Кто быстрей разгоняется с места до 100 км/ч и узнать имя самого быстрого Porsche в мире можно узнать, досмотрев видео до конца.

