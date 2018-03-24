Обновленный седан Ford Mondeo впервые поймали на тестах

Автопроизводитель Ford начал тестовые испытания обновленной версии седана Mondeo, тестовый прототип которого был впервые замечен на севере Швеции.

Шпионские фото автомобиля были опубликованы зарубежным порталом Motor1. Предполагается, что замеченный прототип это седан в комплектации Titanium, так как у него есть хромированные элементы и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В отличие от предшественника обновленный Ford Mondeo получит измененную оптику, решетку радиатора, бамперы, а также крышку багажника.

Для европейского рынка седан предложат с прежними 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами и двухлитровом дизелем. При этом после обновления для автомобиля станет доступна восьмискоростная автоматическая коробка передач, которую предложат вместо шестискоростной коробки передач.