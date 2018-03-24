Автопроизводитель Ford начал тестовые испытания обновленной версии седана Mondeo, тестовый прототип которого был впервые замечен на севере Швеции.
Обновленный седан Ford Mondeo впервые поймали на тестах
24.03.2018 15:42
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Шпионские фото автомобиля были опубликованы зарубежным порталом Motor1. Предполагается, что замеченный прототип это седан в комплектации Titanium, так как у него есть хромированные элементы и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
В отличие от предшественника обновленный Ford Mondeo получит измененную оптику, решетку радиатора, бамперы, а также крышку багажника.
Для европейского рынка седан предложат с прежними 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами и двухлитровом дизелем. При этом после обновления для автомобиля станет доступна восьмискоростная автоматическая коробка передач, которую предложат вместо шестискоростной коробки передач.
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