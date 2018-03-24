Представлены обновленные внедорожники Infiniti QX60 и Infiniti QX80‍

На автосалоне в Нью-Йорке модели кроссоверов будут представлены официально.

Сегодня Infiniti рассекретила обновленные кроссоверы Infiniti QX60 и QX80, которые покажут уже в конце месяца. Обе новинки будут относится к 2019 модельному году.

В Infiniti QX60 появилась новая версия — Limited. В США это будут ограниченная версия, в которой добавят хромированные элементы темного цвета и 20-дюймовые колесные диски.

В салоне Limited более качественные отделочные материалы и вставки из натурального дерева. Аналогичные изменения внесены и в Infiniti QX80 Limited.

Технически американские версии кроссоверов остались без изменений. В продажу QX60 и QX80 2019 модельного года поступят через несколько месяцев, а цены на премиальные кроссоверы озвучат позже.