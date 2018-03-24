Тюнинг-ателье Manhart представило 550-сильный BMW M4 Coupe

Ателье Manhart собственными силами доработало спортивное купе BMW M4. В нем увеличили отдачу мотора, заменили выхлопную систему и подготовили купе для езды по гоночным трекам.

В Manhart представили свою новую модель Manhart MH4 550, которая построена на всем известной BMW M4.

В баварском автомобиле был существенно доработан 3,0-литровый мотор. Специалистам удалось с него выжать 550 лошадиных сил. Соответственно под замену в купе попала выхлопная система, которая в MH4 550 стала звучать по-другому.

Также тюнеры перенастроили подвеску в М4 и уменьшили дорожный просвет. Все это было сделано ради улучшения управляемости.

MH4 550 от BMW М4 можно будет отличить по цвету кузова, теперь он белый, красным колёсным дискам и большому спойлеру.

Динамические характеристики Manhart MH4 550 пока не называют. Также пока не озвучивают во сколько обойдется пакет доработок для баварского купе.