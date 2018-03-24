Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB сфотографирован без камуфляжа‍

Дизайн нового кроссовера от Mercedes-Benz рассекретили на макетах, которые предположительно предназначены для краш-тестов.

В распоряжении издания Autoevolution оказались снимки нового кроссовера Mercedes-Benz GLB.

Модель не скрыта под камуфляжной пленкой, но и выглядит она не как серийный автомобиль. Предположительно это макеты для краш-тестов на безопасность.

О кроссовере GLB информации пока практически нет, но уже достоверно известно, что он будет построен на платформе MFA, которая также лежит в основе хэтчбека A-Class. Предположительно от хэтчбека кроссоверу достанется салон и моторная гамма.