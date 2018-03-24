В 2019 году появится новая версия «заряженной» Audi RS6

Немецкий автопроизводитель намерен в следующем году запустить в продажу новое поколение «заряженного» Audi A6.

Модель под названием Audi RS6 будет оснащаться 4,0-литровым турбомотором V8, который способен генерировать 605 лошадиных сил, об этом сообщает Auto Bild со ссылкой на свои источники.

Позже на рынке появится еще более мощная модификация RS6. Она получит к названию приставку Performance и мощность ее мотора составит 650 лошадиных сил.

Предположительно в 2019 году Audi покажет публике RS6 в кузове универсал и седан. Напомним, презентация новой Audi A6 состоялась на автосалоне в Женеве.