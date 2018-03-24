Volkswagen представила еще три новых кроссовера

Немецкий автогигант провел презентацию сразу четырех новых кроссоверов, где один из них внедорожник Touareg третьего поколения , который является серийным. Остальные новинки дебютировали в статусе концептов, а серийные названия двух из них не разглашаются.

Показ автомобилей проходил в Пекине и одним из новых кроссоверов становится модель Volkswagen Advanced Mid-Size SUV, которая получила некоторые дизайнерские решения от пятиместного VW Atlas.

Напомним, что в России этот кроссовер, но в семиместном исполнении предлагается под названием Teramont.

Появится ли пятиместная модификация на нашем рынке сейчас неизвестно. Собирать кроссовер Volkswagen Advanced Mid-Size SUV будут в Китае на заводе Volkswagen и FAW. На конвейер модель станет до конца года. Подробности о новинке не сообщаются.

Второй концепт сейчас известен под названием Powerful Family SUV. О нем подробности также не рассекретили, но по предварительной информации в его основе лежит платформа Skoda Karoq, но в отличие от последнего прототип имеет длину на 50 мм больше.

Вероятно, и линейка двигателей для этой модели в Китае будет представлена теми же моторами, что и Skoda Karoq. Сборка Powerful Family SUV также будет осуществляться в Китае.

По предварительным данным этот прототип в других странах будет известен как Tharu и в модельном ряду он будет располагаться ниже Tiguan. На российском рынке Tharu ожидается в 2020 году и более того он будет выпускаться на предприятии в России.

На мероприятии в Пекине показали еще и предсерийный прототип модели T-Roc, которая от европейской версии отличается увеличенными габаритами.

Так, длина составит 4 318 мм, что на 84 мм больше, а расстояние между осями будет 2 680 мм, что на 77 мм больше. Для рынка КНР автомобиль предложат со 150-сильным бензиновым мотором 1.4 TSI, пару которому составит семискоростной робот.

Последний будет работать с передне- и полноприводными системами.

Еще производитель показал подзаряжаемый гибрид VW Tiguan L, который получил два электромотора и бензиновый 1,4-литровый двигатель. Суммарная отдача установки составляет 200 л.с. Гибридный кроссовер для китайского рынка станет доступен уже летом этого года.