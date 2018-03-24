Volkswagen официально представил новое поколение внедорожника Touareg‍

В Пекине компания Volkswagen представила новое поколение внедорожника Touareg. Это уже третье поколение модели и она в этот раз сделана на одной платформе с Audi Q7 и Porsche Cayenne.

Новый Touareg летом уже поступит в продажу в России и в нем появилось очень большое количество опции, которые ранее не были доступны для внедорожника.

В длину и ширину внедорожник стал больше на 77 и 44 мм соответственно, в высоту на 7 мм ниже, при этом Touareg стал легче предшественника на 106 кг.

В Китае Volkswagen Touareg будет предлагаться с дизельным 3,0-литровым мотором мощностью 231 и 285 л.с.

Также будет предложена версия с 4,0-литровым 421-сильным дизельным ДВС. Такой мотор сейчас можно встретить на Audi SQ7 и Bentley Bentayga.

Бензиновый мотор будет один это 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью 340 л.с. Также для китайского ранка подготовили и гибридную силовую установку с 327-сильной отдачей.

Трансмиссия для внедорожника только одна – восьмиступенчатая автоматическая с системой полного привода 4Motion, которая может передавать до 70% крутящего момента на переднюю ось и до 80% на заднюю.

Также для новинки подготовили несколько режимов езды по бездорожью: Эксперт на бездорожье», «Песок», «Трава», «Снег» и «Автоматический». К тому же впервые Volkswagen Touareg получил полноуправляемое шасси, которое на скорости до 37 км/ч поворачивает задние колеса в противоположную сторону от передних, а на высоких скоростях задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние.

В Touareg никуда не делась и пневматическая подвеска, которая получила ряд доработок и теперь в режиме бездорожья она поднимает кузов на 70 мм.

На высокой скорости она наоборот прижимает кузов к дороге. Для внедорожника подготовили систему Roadwork Line Assist. Это полуавтономная система, которая удерживает автомобиль в полосе движения разгоняет, тормозит его до полной остановки и даже подруливает.

Также эта система позволяет внедорожнику ездить в пробках. Еще в качестве опции для Touareg предлагается заказать систему ночного видения. Она будут выводить изображения на экран панели приборов, которая теперь только жидкокристаллическая.

В Touareg будет устанавливаться два экрана — один 12-дюймовый вместо классической панели приборов, второй — 15-дюймовый на центральной панели, который служит экраном мультимедийной системы. Также стоит отметить в новинке головную оптику, которая состоит из 128 светодиодов в каждой фаре.

Они могут гореть постоянно в режиме дальнего света, а при встречном автомобиле светодиоды будут притухать, чтобы не ослеплять водителя встречной машины.

В качестве опции будут доступны сиденья с массажем, проекция основных приборов на лобовое стекло и 21-дюймовые колесные диски.