Серьезная авария с участием большегруза Skania с полуприцепом-цистерной произошла сегодня утром, 23 марта, на трассе Томск—Колпашево.

На Томской трассе улетел в кювет грузовик с цистерной газа. После ДТП фура перевернулась. По предварительной информации, утечки газа не произошло.

По данным полиции, авария была зафиксирована 23 марта около 8.00 на 177 километре трассы Томск—Колпашево (на территории Кривошеинского района). В цистерне находились более 30 кубометров сжиженного газа, однако его утечки не допустили.

Чтобы обезопасить автомобилистов, участок трассы перекрыли сотрудники полиции.