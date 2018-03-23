Продажи автомобилей Citroen в России не дотянули до 100 единиц

Французский автопроизводитель в РФ теряет позиции и в прошлом месяце продажи автомобилей Citroen не достигли даже 100 единиц.

Как передают российские аналитики, в феврале марка Citroen в России реализовала 90 автомобилей (-59,3%). Годом ранее было продано 221 авто.

Самой популярной моделью Citroen по-прежнему остается Citroen C4 – 62 ед. (-69,2%). Второе место досталось минивэну Citroen C3 Picasso, который разошелся тиражом в количестве 13 ед., что соответствуют показателю 2016 года.

Также было продано по пять штук Citroen C3 и Citroen C5 Picasso. Также россияне купили 4 авто DS4 и один DS5. В период январь-февраль было продано 280 ед. Citroen (-33%).