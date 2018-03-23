На белорусском заводе «БелДжи» летом начнут собирать новый кроссовер Geely NL-4, который окажется доступнее текущего Geely Atlas.
Geely готовит новый бюджетный кроссовер для России
23.03.2018 19:44
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Сейчас на предприятии собирают только кроссоверы Atlas, но в июне на конвейерную линию станет еще один кроссовер NL-4. Под каким названием он поступит в продажу в России пока неизвестно.
Сейчас модель проходить внутренние испытания, также предприятие испытывает седан FE-3, который также поступит на российский рынок и будет дешевле чем текущий флагманский седан марки.
Сборка Geely FE-3 начнется в третьем квартале 2018 года. Что касается кроссовера Geely NL-4, он внешне будет похож на Geely Atlas и в нем будет установлена новая панель приборов и 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.
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