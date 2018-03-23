Geely готовит новый бюджетный кроссовер для России

Сейчас на предприятии собирают только кроссоверы Atlas, но в июне на конвейерную линию станет еще один кроссовер NL-4. Под каким названием он поступит в продажу в России пока неизвестно.

Сейчас модель проходить внутренние испытания, также предприятие испытывает седан FE-3, который также поступит на российский рынок и будет дешевле чем текущий флагманский седан марки.

Сборка Geely FE-3 начнется в третьем квартале 2018 года. Что касается кроссовера Geely NL-4, он внешне будет похож на Geely Atlas и в нем будет установлена новая панель приборов и 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.