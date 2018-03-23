Вечером 22 марта на улице Радищева произошла дорожная авария, в которой пострадал 17-летний пешеход.

В Курске 17-летнего нарушителя сбила иномарка. Это дорожно-транспортное происшествие случилось 22 марта в 20:00 на улице Радищева.

По данным городского управления ГИБДД, 17-летний юноша решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль Киа Рио, которым управлял 24-летний водитель.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.