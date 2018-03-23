«Лада Ларгус» в Малмыжском районе сбила пенсионерку-нарушительницу

В Малмыжском районе Кировской области «Лада Ларгус» сбила пенсионерку-нарушительницу, которая неожиданно выскочила на дорогу.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 56-летняя женщина, было зафиксировано в деревне Салкым-Чишма Малмыжского района.

По данным ГИБДД, 22 марта в 10:30 напротив дома №31 по улице Восточной 56-летняя женщина неожиданно выскочила на дорогу из-за стоящего на обочине транспорта. По проезжей части ехал 54-летний водитель «Лады Ларгус», который не успел среагировать на появление женщины и сбил ее.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и попала в больницу.