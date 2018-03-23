Об этом свидетельствуют опубликованные данные JATO Dynamics. В компании сообщили о бестселлерах европейского рынка и назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей.

Оказалось, что в феврале Peugeot 3008 в феврале вошел в десятку европейских бестселлеров и оказался на последнем месте в ТОП-10 с результатом 15 971 проданный экземпляр, что на 95% больше, чем годом ранее.

При этом лидером в Европе все также остается Volkswagen Golf, который был продан в количестве 36 754 единиц, что на 16% больше.

На второй строчке рейтинга оказался Renault Clio. Эта модель в прошлом месяце показала отрицательную динамику продаж – минус 2% и разошлась тиражом в количестве 24 607 единиц. В тройке лидеров оказался Peugeot 208 с результатом 19 893 ед.

Продажи этого авто выросли на 5%. Ford Fiesta и Volkswagen Polo расположились в пятерке самых продаваемых автомобилей в Европе с показателями 19 709 (+2%) и 19 313 (-1%) соответственно.

В ТОП-10 вошли: Nissan Qashqai (19289 ед., 0%), Citroen C3 (18747 ед., +10%), Skoda Octavia (18190 ед., +5%), Volkswagen Tiguan (16432 ед., -6%) и Peugeot 3008 (15971 ед., +95%).