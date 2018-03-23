В парках каршеринга России появилось более 350 автомобилей Nissan и Datsun

Все эти автомобили российские подразделения компаний поставили операторам каршеринга в рамках сотрудничества в прошлом году.

Как сообщается, Nissan и Datsun в прошлом году подписали документы с операторами каршеринга, официально представленными в России, и поставили им более 350 автомобилей.

Не все автомобили оказались в Москве и Петербурге, ведь некоторые партии были отправлены в Сочи, Новосибирск и Краснодар.

«Японский автопроизводитель предложил партнерам пополнить свои автопарки не только доступными автомобилями В-класса, но и одной из первых вывела на рынок совершенно новый для этой сферы продукт – кроссоверы» — говорится в сообщении Nissan.

В автопарках каршеринга присутствуют кроссоверы Nissan Qashqai в комплектации Quantum Edition, Nissan X-Trail, а еще есть и Nissan Almera.