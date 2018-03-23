Nissan планирует к 2022 году продавать 1 млн электрокаров ежегодно

В компании не только планируют существенно увеличить продажи электрифицированных автомобилей к 2022 году, но и существенно расширить модельную линейку.

Как рассказали представители компании Nissan, к 2022 году модельный ряд пополнится 20 новинками, среди которых будут как полностью электрические автомобили, так и гибридные и оснащенные полуавтономной системой вождения.

В ближайшие несколько лет появится как минимум восемь электрокаров. За счет расширения модельной линейки автопроизводитель намерен в дальнейшем продавать около одного миллиона автомобилей в год.