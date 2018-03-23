В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8‍

Дизайн флагманского внедорожника Roewe RX8 выполнен в фирменной стилистике компании, за исключением светодиодных противотуманных фар, которые напоминают фары автомобилей Kia.

Новинка получила следующие габариты: 4 923/1 930/1 810 мм, а размер колесной базы составит 2 850 мм. Внедорожник предлагается в пяти- и семиместной версиях.

На китайском рынке новый рамный внедорожник Roewe RX8 уже поступил в продажу, правда пока на новинку можно оформить заказа. Стоимость модели в базовой версии составляет 223 800 юаней или чуть более 2 млн рублей.

Самая дорогая комплектация с системой полного привода оценена в 258 800 юаней или 2,35 миллиона рублей. В движение Roewe RX8 будет приводить турбированный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 224 лошадиных силы.

Пару мотору составит шестискоростной автомат Aisin, который будет работать с полноприводной системой. В списке оснащенности внедорожника, построенного на одной платформе с рамного Maxus D90, будет мультимедийная система с сенсорным экраном, система стабилизации, 6 подушек безопасности, камера кругового обзора, стеклянная крыша, система мониторинга слепых зон, электропривод багажника и много другое