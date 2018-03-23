Названы самые популярные опции для люксовых автомобилей в РФ

Компания «Авилон» подготовила интересный рейтинг, в котором говорится о самых популярных опциях для дорогих автомобилей. Напомним, что «Авилон» в России является крупным дилером.

Так, были названы самые популярные опции для люксовых автомобилей в России, а возглавил этот список карбоновый руль Ferrari, который имеет светодиодный тахометр.

Стоимость такого руля в нашей стране составляет 360 тысяч рублей, причем отмечается, что таким рулевым колесом комплектуется каждый второй суперкар.

Второй самой востребованной опцией является аудиосистема Naim for Bentley, ценник на которую составляет 550 тысяч рублей. Каждый третий владелец автомобиля марки Bentley имеет такую аудиосистему.

Использование в отделке салона натурального камня оказалось на третьем месте по популярности, причем чаще всего такую опцию заказывают владельцы Bentley Mulsanne. В каждом пятом таком автомобиле можно встретить салон с натуральными камнями.

Четвертое место занимают часы Breitling с перламутровым циферблатом и брильянтами в золоте, которые имеют стоимость от 250 тысяч рублей.

Далее по популярности оказался карбоновый обвес за два миллиона рублей для автомобилей Aston Martin. В каждом десятом Rolls-Royce можно увидеть опцию StarLight HeadLiner (звездное небо). Карбоновые шахматы для машин Ferrari замкнули список самых популярных опций. Эти шахматы стоят 160 тысяч рублей.