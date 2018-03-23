Новый рекорд скорости на 507-сильном тракторе установил Стиг из Top Gear

Постоянному участнику телевизионного шоу Top Gear удалось установить новый рекорд Книги Гинесса. Стиг из Top Gear смог разогнаться на тракторе до 140, 44 километров в час.

Рекордный заезд проходил на полигоне Брантингторп в Великобритании. Во время первого заезда трактор удалось разогнать до 147,93 км/ч, а во второй раз результат оказался – 132,97 км/ч.

В итоге было принято среднее значение, которое составило 140,44 км/ч. Это значение оказалось рекордным для тракторов, которые были модернизированы.

Во время заезда в тракторе был установлен 5,7-литровый двигатель V8 от Chevrolet. Его мощность составляет 507 лошадиных сил.