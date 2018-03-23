Toyota представила новое поколение хэтчбека Toyota Corolla‍

Пятидверный автомобиль на европейском рынке носит название Auris, а предыдущее поколение в США называлось Corolla iM, а еще раньше автомобиль предлагался под молодежной маркой Scion. Последнюю ликвидировали два года назад.

Теперь автомобиль со сменой поколений получил название Toyota Corolla Hatchback и будет показан мировой общественности в рамках Нью-Йоркского автосалона. В основе хэтчбека располагается платформа TNGA (Toyota New Global Architecture).

Длина модели составляет 4 370 мм, ширина – 1791 мм, а расстояние между осями – 2 640 мм. Для американского рынка новый Toyota Corolla будет предлагаться с единственным двигателем, которым окажется четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра из семейства Dynamic Force.

О мощности двигателя в компании не рассказали, но сообщили что пару ему составит вариатор Dynamic-Shift или шестискоростная механика.

Этот двигатель присутствует в моторной гамме европейской версии хэтчбека, в которой его мощность составляет 180 л.с.

В списке оснащенности хэтчбека вошли новые системы безопасности и помощи водителю. Также есть и комплекс Toyota Safety Sense 2.0, а также ряд современных опций и функций.

В США продажи хэтчбека Toyota Corolla стартуют лето, а ближе к началу продаж будут объявлены цены и комплектации.

