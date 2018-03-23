Составлен Топ-10 самых экономичных автомобилей 2017 года

В Японии опубликовали рейтинг, в который вошли 10 автомобилей с расходом топлива ниже, чем у других моделей. Эксперты Японии составили ТОП-10 самых экономичных авто 2017 года, а возглавил этот рейтинг Toyota Prius.

Впрочем и не удивительно, ведь автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой, которая расходует 2,45 литра топлива на 100 км пути.

На рынке с каждым годом становится все больше плагин-гибридных моделей и для автовладельцев эти автомобили являются идеальным вариантом экономии топлива.

Вторым в этом списке оказался еще один японский автомобиль – хэтчбек Toyota Aqua, у которого расход топлива составляет 2,63 литра на сто километров в смешанном цикле. Третьим с показателем расхода топлива 2,68 литра оказался Nissan Note.

Напомним, что ранее американские эксперты рассказали, какие автомобили не стоит покупать в этом году. В списке оказался седан Mitsubishi Lancer, который в свое время был очень популярной моделью, но как посчитали автоэксперты, сейчас этот автомобиль считается морально устаревшим.

От себя мы добавим, что Lancer уже давно снят с производства и если в дилерских центрах и остались представители этого семейства, то это не классическая модель, а Mitsubishi Lancer EVO.

Еще неудачной моделью в 2018 году назвали премиальный седан Chrysler 200, который оказался значительно хуже и дороже ближайших конкурентов Honda Accord, Mazda6 и Ford Fusion.

Не советуют сейчас пытаться приобрести электроседан Tesla Model 3, так как у него пока отмечают низкое качество и большой срок ожидания. Также эксперты посоветовали не связывается с Alfa Romeo Giulia и Lincoln Navigator.