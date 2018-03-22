Jaguar и BlackBerry заключили соглашение о сотрудничестве

Канадская BlackBerry для компании Jaguar Land Rover разработает несколько электронных систем и первой станет новое поколение мультимедийной системы для автомобилей марки Jaguar Land Rover.

Уже известно, что разрабатывать системы будут на операционной системе QNX, к тому же BlackBerry намерена в электронные системы интегрировать программную оболочку безопасности Certicom.

Все разработки компании будут производить совместно и уже созданы отдельные группы инженеров.

Стоит отметить, что текущую версию мультимедийной системы InControl компания Jaguar Land Rover разрабатывала самостоятельно.