В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик‍

Компания «Альтернативная коммерческая техника» (АТК) разработала очень дешевый грузовичок, который по цене стоит в три раза дешевле газели.

Грузовичок является трехколесными и он очень сильно похож на советский мотороллер «Муравей». Трицикл был разработан в Великом Новгороде и его назвали «Шмель».

В движение грузовик приводится 200-кубовым мотором компании Lifan. Его мощность 16 л.с. при этом на транспортное средство можно нагрузить до 1 000 кг.

По словам разработчиков, «Шмель» получил тормозную систему и электрику от автомобилей компании «АВТОВАЗ», а вот кабина было создана силами «АТК».



Заявленный расход трицикла составит около 3,5-литров, максимальная скорость 60 км/ч. Ориентировочная стоимость доступного российского грузовика составит от 250 до 300 тыс. рублей в зависимости от варианта кузова.