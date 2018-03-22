Skoda собирается выпустить 19 новых моделей за три года

Чешский автопроизводитель Skoda анонсировал сразу 19 новинок, которые должны выйти на рынок в течении трех ближайших лет.

Об этом заявили представители компании, общаясь с зарубежными журналистами. В числе 19 новинок, подробности о которых не раскрывают, будут как абсолютно новые модели, так и обновленные автомобили и их новые версии.

Все запланированные новинки выйдут к 2020 году. Это будут автомобили как только доя китайского рынка, так и глобальные модели.

В Китае появится новый кроссовер Skoda Kamiq, а он будет доступен только для китайского рынка. Также будут среди этих моделей и полностью электрические и гибридные машины.