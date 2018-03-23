Suzuki анонсировала выход нового Grand Vitara в 2020-2021 годах‍

В компании уже приступили к разработке нового поколения Suzuki Grand Vitara и он должен появиться на рынке через два-три года.

Портал «Колеса.ру» пообщался с генеральным директором японской компании в России и он рассказал, что Suzuki уже готовит новое поколение Grand Vitara. Других подробностей про модель пока не сообщается.

Но было добавлено, что кроссовер появится на рынке через два-три года. Напомним, что последнее поколение Suzuki Grand Vitara предлагалось с бензиновыми моторами и в свое время это была очень популярная модель.

Предполагается, что новая Grand Vitara будет создана на новой платформе, а не на модернизированной версии продаваемого сейчас кроссовера Vitara.