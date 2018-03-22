Новый внедорожник Chevrolet Traverse в России получит один мотор

Накануне стало известно, что внедорожник Chevrolet Traverse в России поступит в продажу весной этого года, хотя ранее планировалось его вывести на рынок в 2017 году.

Уже сегодня в базе Роспатента появилось новое ОТСС, которое получил Chevrolet Traverse и благодаря которому стали известны подробности о модели для российского рынка.

Второе по счету поколение внедорожника будет предлагаться в нашей стране только с одним мотором. Этим двигателем становится шестицилиндровый атмосферный мотор объемом 3,6 литра.

Его мощность составит 318 л.с., а показатель крутящего момента 360 Нм. Пару двигателю составит девятискоростной автомат, который передаст крутящий момент на все колеса.

На российский рынок внедорожник будут поставлять из США. В нашей стране Chevrolet Traverse предложат в двух комплектациях с семи- и восьмиместным салоном.

В базовой комплектации будут боковые и передние подушки безопасности, климат-контроль, информационно-развлекательная система с навигацией, система мониторинга слепых зон, а также Эра Глонасс и люк на крыше.