«АВТОВАЗ» наращивает сборку седанов LADA Granta в Египте

Российский автогигант для своих партнеров в Египте уже подготовил новую партию машинокомплектов LADA Granta, которые начнут на предприятии al Amal собирать в конце марта.

Как сообщает пресс-служба компании, «АВТОВАЗ» до кризиса в стране на заводе al Amal, который ранее назывался LADA Egypt, собирал LADA 2107, LADA 4×4 и седаны LADA 110.

Также в Египте было построено новое предприятие, на котором собирали автомобили LADA по полному циклу. Мощность автозавода была небольшая — до 9 тысяч автомобилей в год.

В 2015 году на заводе начали собирать седан LADA Granta. Как сообщает «АВТОСТАТ», в прошлом году в Египте было продано 1003 автомобиля LADA и сейчас популярность российской модели продолжает расти.