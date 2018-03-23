Большой флагманский кроссовер BMW X8 может выпустить BMW

В 2018 году будет решатся судьба роскошного кроссовера BMW X8, о котором до этого времени ходили только слухи.

Руководство компании намерено рассмотреть перспективы выпуска роскошного BMW X8 который на рынке сможет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и соответственно Bentley Bentayga.

В 2018 году будет представлен BMW X7. Его показ запланирован на осень и помимо пятиместной версии большого премиального кроссовера готовится роскошная модификация с раздельными креслами второго ряда.

Что касается BMW X8, то в данный момент маркетологи занимаются изучением рынка и выясняют будет ли востребован роскошный BMW X8 после выхода BMW X7.