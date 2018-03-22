Тизером фары анонсировала Seat премьеру первого электромобиля

Автопроизводитель Seat готовит к выходу свой первый электромобиль, который появится уже в 2020 году. Сегодня компания опубликовала тизер, который не только анонсирует премьеру новинки, но и подтверждает её выход.

На опубликованном тизере компания показала фару первого электромобиля, название которого не раскрывают. Его официальная презентация будет проходить в рамках специального мероприятия, посвященного подведению итогов работы компании.

Сейчас известно, что в основе автомобиля расположится платформа MEB. У модели будет полностью электрическая силовая установка, а запаса хода батарей хватит на преодоление 500 километров пути.

Кроме этого электромобиль от Seat получит систему автономного управления второго уровня.