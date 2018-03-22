В 2018 году россияне не стали покупать автомобили Ferrari и Lamborgini

За первые два месяца текущего года продажи люксовых автомобилей оказались на уровне января-февраля 2017 года, о чем свидетельствуют отчетные данные аналитиков агентства Автостат.

За отчетный период в России было реализовано 172 люксовых автомобиля, что полностью соответствует прошлогодним показателям.

Все также чаще всего россияне приобретают автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class, который является лидером в своем сегменте и был продан в количестве 88 экземпляров, что на 51,2% больше.

На второй строчке оказались автомобили бренда Maserati с результатом 39 проданных единиц, а третий результат показали модели марки Bentley – 39 авто.

Еще в период январь-февраль россияне приобрели 9 Rolls-Royce и 1 Aston Martin, а вот Ferrari или Lamborgini не реализовала ни одного автомобиля.