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FAW готовит к дебюту обновленный кроссовер Besturn X80

Новости
22.03.2018 21:13
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Для домашнего рынка компания FAW готовит еще одно обновление для кроссовера Besturn X80. Это будет уже второй рестайлинг и в этот раз в нем внесут очень большое количество изменений.

В России FAW Besturn X80 продается 2013 модельного года, в Китае кроссовер скоро получит второе обновление.

В нем появится огромный экран и система голосового управления. По последним слухам для китайской версии кроссовера моторная гамма останется без изменений.

Так, под капот автомобиля будут устанавливать уже знакомые 1,8-литровый турбомотор с 186-сильной отдачей и 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. Трансмиссия для кроссовера доступна механическая или автоматическая привод только передний.

Сегодня зарубежные профирующие сайты опубликовали несколько фотографий, на которых отчетливо виден 12-дюймовый экран, панорамная крыша и новые дефлекторы обдува.

Презентация обновленного FAW Besturn X80 должна состоятся в следующем месяце. Доберется ли эта модификация до российского рынка пока неизвестно. Напомним, FAW Besturn X80 создан на базе Mazda6 первого поколения.

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