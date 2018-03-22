Автоледи серьезно пострадала в ДТП двух иномарок под Орлом, которое случилось 21 марта в 18:05 на трассе М-2 «Крым».

Накануне вечером в Орловской области столкнулись две иномарки «Чанган» и «Мазда». Сотрудники ГИБДД зафиксировали факт аварии 21 марта в 18:05 на трассе М-2 «Крым».

Там 52-летний мужчина за рулем китайского внедорожника ехал в сторону Орла и на 344-м километре потерял управление автомобилем. Он оказался на встречной полосе, где врезался в «Мазду».

В результате столкновения пострадала девушка, сидевшая за рулем «Мазды». Госпитализация ей не потребовалась.