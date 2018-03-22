Смертельное ДТП на трассе под Сызранью — прицеп фуры убил водителя

Сегодня, 22 марта, на трассе М-5 «Урал» под Сызранью произошла автокатастрофа с трагическим исходом.

Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе под Сызранью — оторвавшийся прицеп фуры убил водителя.

Предварительно установлено, что 22 марта в 16:00 на 869 километре федеральной трассы М-5 возле путепровода столкнулись два большегруза. Прицеп одной из машин занесло на встречку, где ехала встречная фура. После столкновения грузовики зацепили третью фуру, которая также получила повреждения.

В результате столкновения погиб один из водителей. По версии ГИБДД, у одного из грузовиков оторвался прицеп.

Сообщается, что на данном участке дороги образовалась пробка по 3,5 километра в обе стороны. На место аварии прибыли наряды МЧС и «Скорая помощь».