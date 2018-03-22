«УАЗ» улучшит качество сборки УАЗ «Профи», «Патриот» и «Пикап»

Ульяновский автомобильный завод продолжает работать над улучшением качества сборки своих автомобилей. В этот раз на предприятии компании ввели в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss.

За счет нового оборудования планируется улучшить качество УАЗ «Профи», «Патриот» и «Пикап». В новом оборудования присутствуют сенсорные датчики, которые считывают информацию и проводят контроль около 400 точек кузова. В случае, если есть отклонения, то машина их выявит.

Также она работает и с отдельными зонами кузова и с салоном автомобиля. Это позволит выявить дефекты в геометрии кузова, а также установить неотрегулированные зазоры и негерметичность.