Дети придумали самую экономичную в мире стеклоомывайку для автомобилей

Самую экономичную в мире стеклоомывайку для автомобилей дети придумали совершенно случайно и позже испробовали её на масштабной модели Ford Focus RS, куда был установлен насос и фильтр для очистки воды.

По сути самая экономичная в мире стеклоомывайка это обычная дождевая вода, которая может стать альтернативой специальной жидкости. В свою очередь эту идею реализовала компания Ford.

Дети из США заметили, как отец пытался очистить лобовое стекло от брызг после недавно прошедшего ливня. Как рассказали дети, вода оказалась везде, но только не в бачке омывателя, который оказался пуст.

Сначала им было смешно, но затем они решили придумать простую вещь – использовать дождевую воду в бачке стеклоомывателя.

Юные инженеры даже получили за это приз на местном конкурсе. Технологию в своих автомобилях решила реализовать и компания Ford, которая создала первый прототип на базе Ford S-Max, в котором автомобиль получил специальные трубки из резины.

Эти трубки проходят от нижней части лобового стекла к бачку омывателя. Во время дождя таким образом бачок наполняется за пять минут.