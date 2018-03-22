Двухтонный Toyota Camry создали из 500 тысяч кубиков LEGO

Из конструктора полноразмерную модель создал австралиец Райан «Брикман» Макнот. Вес полноразмерного Toyota Camry из LEGO составляет две тонны, а всего было затрачено 500 тысяч кубиков.

На работу жителю Австралии потребовалось около двух месяцев, тогда как японский автопроизводитель на сборку одного настоящего автомобиля тратит в сорок раз меньше.

В дальнейшем, созданный из кубиков LEGO автомобиль будет выставлен до конца апреля в галерее Макнота Brickman Awesome в Музее Мельбурна.