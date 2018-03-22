21 марта около 22:00 в поселке Соловьёвск Тындинского района произошло жуткое ДТП с погибшим. Еще двое участников аварии получили травмы и попали в больницу.
В Тындинском районе произошло жуткое ДТП с погибшим
22.03.2018 13:04
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Серьезная авария, в которой погиб один человек и пострадали двое, произошла 21 марта около 22:00 в поселке Соловьёвск Тындинского района.
Как сообщает УМВД России по Амурской области, там 30-летний водитель автомобиля Nissan Sunny потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.
В ДТП погибла 43-летняя пассажирка. Еще два пассажира получил травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Полиция выясняет обстоятельства и причины смертельного ДТП.
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