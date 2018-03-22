Седан Volkswagen Jetta нового поколения поступил в продажу

Новое поколение седана Volkswagen Jetta поступило в продажу на рынок Мексики и предлагается по цене от 330 тысяч песо или 1 020 000 рублей. Новый седан поступил в продажу в Мексике первым так как его серийное производство осуществляется там.

Для покупки производитель предлагает три комплектации автомобиля: Jetta: Comfortline, R-Line и Highline. Линейка двигателей представлена единственным силовым агрегатом объёмом 1,4 литра, мощность которого составляет 150 л.с. при 250 Нм крутящего момента.

Пару двигателю составляет шестискоростная механика или робот. В самой дорогой комплектации для двигателя доступна только автоматическая трансмиссия.

В минимальной комплектации для Volkswagen Jetta предлагается кондиционер, 6 подушек безопасности, светодиодные фары, колесные диски размером 16 дюймов, а также 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой смартфонов.

В топовой версии R-Line уже будут 17-дюймовые колесные диски, хромированные элементы, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном, бесключевой доступ, панорамная крыша, кожаный салон и другое. Стоимость такого исполнения составляет 1 300 000 рублей.