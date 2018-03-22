В конце месяца состоится показ обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Премьера новинки состоится в Нью-Йорке на международном автосалоне.
Обновленный кроссовер Hyundai Tucson представят в конце марта в Нью-Йорке
22.03.2018 10:26
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Все характеристики рестайлингового Tucson пока не раскрываются, но предполагается, что корейский автопроизводитель обновит модель по стандартной схеме, а именно обновит бампера, оптику и радиатору решетку. Эксперты полагают, что модель в передней части станет похожа на недавно представленный новый Hyundai Santa Fe.
Пока обновленный Tucson будет предназначен для американского рынка, но не исключено что обновленный вариант модели очень быстро доберется и до российского рынка.
Сейчас в России Tucson доступен по цене от 1 369 000 рублей. В нашей стране кроссовер предлагается с бензиновым и дизельным мотором, трансмиссия доступна механическая или роботизированная.
Кроссовер Hyundai Tucson в России получил новые комплектации
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