Стали известны цены и комплектации новой Subaru Outback для России‍

Обновленный кроссовер получил систему безопасности EyeSight и несколько изменений во внешности.

На российском рынке для заказа стал доступен полноприводной универсал Subaru Outback. Он предлагается по цене от 2 399 900 рублей.

Самая дорогая версия Outback обойдется в 3 229 900 руб. Стоит отметить, что несмотря на ряд изменений японский вседорожный универсал не подорожал.

В рестайлинговом Outback появилась обновленная радиаторная решетка, новые противотуманные фары и обновленные бампера.

В салоне модели новые сиденья и изменённая приборная панель. Также стоит отметить появление комплекса безопасности EyeSight, который состоит из адаптивного круиз-контроля, системы экстренного торможения, предупреждение о выезде с полосы движения и контроле движения в полосе.

Моторная гамма Outback осталась без изменений и она по-прежнему состоит из 2,5 и 3,6-литровых моторов мощностью 175 и 260 л.с.

В паре с ДВС работает бесступенчатая трансмиссия Lineartronic. Для Outback была еще перенастроена подвеска, усилена тормозная система и улучшена звукоизоляция.