С 1 апреля вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили‍

Новый закон вступит в силу с 1 апреля и в нем существенно подняли ставку утилизационного сбора на автомобили с мотором до 2 литров. Если сейчас ставка 44 200 рублей, то с 1 апреля она составит 84 тыс. рублей. Таким образом повышение составит 90%.

На сайте кабмина разместили информацию про новые ставки утилизационного сбора. Так для автомобилей с мотором до 1 литра новая ставка составит 33 тыс. рублей (+16%).

Сейчас просят 28 400 руб. Больше всего подняли ставку для машин с мотором до 2 литров, тут увеличение сразу на 90% до 84 тыс. рублей.

За машины с моторами от 2 до 3 литров утилизационный сбор подняли на 49,3% до 126 тыс. рублей. На машины с 3,0-литровым ДВС и выше ставку не изменили, а вот с 1 апреля на электрокары она поднимется на 14%.

Как удалось узнать журналистам, подорожание автомобилей с новым утилизационным сбором коснется тех автопроизводителей, которые не собирают автомобили в РФ.

дело в том, что в правительстве действуют программы, компенсирующие сбор для тех, кто имеет локальную сборку в нашей стране.