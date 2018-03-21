Обновленный седан Cadillac CT6 V-Sport получил новый 4,2-литровый двигатель

Американская компания Cadillac обновила свой флагманский седан CT6 и теперь у него появился новый мотор и соответственно комплектация.

Теперь Cadillac CT6 можно будет заказать в комплектации V-Sport, которая оснащается новейшим мотором. Последний еще никогда не устанавливали в автомобили этой марки.

Для CT6 V-Sport разработали 4,2-литровый турбированнй ДВС мощностью 557 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Этот же двигатель будет предлагаться и для других комплектаций премиального седана, но там мощность мотора понизят до 500 л.с.

С обновлением американская премиальная модель Cadillac CT6 V-Sport получила новые колесные диски, перенастроенную подвеску, механический самоблокирующийся задний дифференциал, тормозные механизмы Brembo и спортивную выхлопную систему.

Другие комплектации Cadillac CT6 получили новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и 4G модем.

Внешне обновленные комплектации седана от дорестайлинговых версий можно будет отличить по изменённым бамперам, обновленной радиаторной решетке и новой оптике.